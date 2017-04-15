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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Тулуза
Генгам - Тулуза: обзор матча 15 апреля 2017
Генгам
15.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
53'
Д. Бриан (П)
62'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Тулуза
Желтая карточка
Б. Санко
90'
+4
Замена
С. Прива
️️️️
А. Менди
90'
+2
81'
Желтая карточка
И. Диоп
Замена
Л. До
️️️️
М. Диалло
80'
Желтая карточка
Л. Бляс
75'
72'
Замена
Сомалья
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Коко
72'
68'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Т. Думбия
Желтая карточка
М. Коко
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Менди
Пас отдал
Э. Дидо
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бриан
53'
24'
Желтая карточка
Т. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
93
Яннис Салибу
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
3
Тонго-Хамед Думбия
ПП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Генгам
30
Джонни Пласид
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
8
Люка До
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
4-3-1-2
1
Юнссон
21
Маршал
15
Сорбон
5
Санко
32
Икоко
5
Диалло
17
Дидо
93
Салибу
97
Коко
7
Бриан
19
Менди
3-3-2-1-1
40
Лафон
29
Мубандже
6
Жульен
6
Диоп
98
Амьен-Аду
29
Бли
20
Яго
3
Думбия
7
Сомалья
8
Трехо
10
Жан
5
Диалло
8
До
8
До
5
Диалло
97
Коко
10
Бляс
10
Бляс
97
Коко
19
Менди
11
Прива
11
Прива
19
Менди
Брейтуэйт
10
Дурмаз
10
Дурмаз
Брейтуэйт
3
Думбия
14
Бодигер
14
Бодигер
3
Думбия
11
Тойвонен
11
Тойвонен
Остались в запасе
Генгам
Тулуза
30
Джонни Пласид
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
30
Джонни Пласид
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Генгам - Тулуза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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