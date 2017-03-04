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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Генгам
Монпелье - Генгам: обзор матча 04 марта 2017
Монпелье
04.03.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Генгам
50'
С. Мунье
85'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Генгам
Желтая карточка
Я. Силла
86'
Замена
С. Камара
️️️️
Э. Скири
86'
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бриан
Пас отдал
М. Коко
79'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Э. Дидо
Замена
К. Долли
️️️️
П. Ласн
74'
64'
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Бодмер
Замена
Я. Силла
️️️️
И. Мбенза
63'
ГОЛ! 1:0!
С. Мунье
Пас отдал
С. Сессеньон
50'
8'
Замена
М. Коко
️️️️
Н. Бенезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
24
Матье Бодмер
ЦП
17
Этьен Дидо
ПП
10
Николя Бенезе
ЛФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
5
Якуба Силла
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
4-2-2-1-1
1
Пьонье
21
Руссийон
4
Хилтон
3
Конгре
20
Мукиэле
6
Ласн
6
Скири
29
Сессеньон
7
Мбенза
10
Будебуз
9
Мунье
4-1-2-3
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
8
До
17
Дидо
24
Бодмер
93
Салибу
7
Бриан
10
Бенезе
6
Ласн
20
Долли
20
Долли
6
Ласн
7
Мбенза
5
Силла
5
Силла
7
Мбенза
6
Скири
19
Камара
19
Камара
6
Скири
10
Бенезе
97
Коко
97
Коко
10
Бенезе
24
Бодмер
14
де Паув
14
де Паув
24
Бодмер
17
Дидо
26
Жиресс
26
Жиресс
17
Дидо
Остались в запасе
Монпелье
Генгам
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
1
Тео Гиварш
ВР
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Статистика матча Монпелье - Генгам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Стад де ля Моссон
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