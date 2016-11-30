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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Ницца
Генгам - Ницца: обзор матча 30 ноября 2016
Генгам
30.11.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
5'
Ю. Бельханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Ницца
Желтая карточка
М. Диалло
90'
89'
Замена
Р. Вальтер
️️️️
В. Эйссерик
84'
Замена
М. Бодмер
️️️️
Ж. Мишель Сери
78'
Замена
А. Донис
️️️️
А. Плеа
Замена
М. Диалло
️️️️
Л. До
77'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Я. Салибу
75'
Желтая карточка
К. Кербра
66'
Замена
А. Менди
️️️️
Л. Бляс
57'
51'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
5'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
93
Яннис Салибу
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
26
Венсан Косьелло
ПП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
9
Валентин Эйссерик
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Юнссон
21
Маршал
29
Кербра
15
Сорбон
32
Икоко
8
До
17
Дидо
93
Салибу
10
Бляс
97
Коко
7
Бриан
4-3-3
30
Кардиналь
21
Перейра
4
Данте
5
Сарр
29
Дальберт
26
Косьелло
25
Сиприен
14
Сери
9
Эйссерик
14
Плеа
20
Бельханда
93
Салибу
14
де Паув
14
де Паув
93
Салибу
8
До
5
Диалло
5
Диалло
8
До
10
Бляс
19
Менди
19
Менди
10
Бляс
14
Сери
24
Бодмер
24
Бодмер
14
Сери
9
Эйссерик
6
Вальтер
6
Вальтер
9
Эйссерик
14
Плеа
11
Донис
11
Донис
14
Плеа
Остались в запасе
Генгам
Ницца
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
2
Арно Суке
ПЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Генгам - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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