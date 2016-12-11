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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Генгам
Сент-Этьен - Генгам: обзор матча 11 декабря 2016
Сент-Этьен
11.12.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Генгам
25'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Генгам
82'
Замена
Ж. Мартинс Перейра
️️️️
Д. Икоко
Замена
П. Полома
️️️️
К. Малку
81'
78'
Замена
А. Менди
️️️️
М. Коко
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Р. Амума
75'
72'
Желтая карточка
М. Диалло
Замена
Р. Берич
️️️️
А. Содерлунд
70'
59'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Э. Дидо
40'
Желтая карточка
Маршал
ГОЛ! 1:0!
Р. Амума
Пас отдал
К. Малку
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
24
Кевин Малку
ПП
17
Ромен Амума
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
3-4-1-2
16
Руффье
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
19
Погба
12
М'Бенге
17
Пажо
17
Верету
24
Малку
6
Таннан
16
Содерлунд
17
Амума
4-1-2-1-2
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
15
Сорбон
21
Маршал
8
До
17
Дидо
5
Диалло
97
Коко
93
Салибу
7
Бриан
24
Малку
39
Полома
39
Полома
24
Малку
16
Содерлунд
9
Берич
9
Берич
16
Содерлунд
17
Амума
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
17
Амума
32
Икоко
7
Мартинс Перейра
7
Мартинс Перейра
32
Икоко
17
Дидо
14
де Паув
14
де Паув
17
Дидо
97
Коко
19
Менди
19
Менди
97
Коко
Остались в запасе
Сент-Этьен
Генгам
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Генгам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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