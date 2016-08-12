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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Генгам
Монако - Генгам: обзор матча 12 августа 2016
Монако
12.08.2016, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 2
Завершен
Генгам
71'
Фабиньо (П)
84'
Б. Силва
29'
М. Диалло
37'
С. Прива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Генгам
Желтая карточка
Фабиньо
90'
+4
88'
Замена
А. Мане
️️️️
М. Коко
ГОЛ! 2:2!
Б. Силва
Пас отдал
Н. Дирар
84'
81'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Я. Салибу
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Б. Менди
80'
76'
Желтая карточка
К. Кербра
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Фабиньо
71'
Желтая карточка
Н. Дирар
65'
64'
Замена
Л. Бляс
️️️️
С. Прива
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Т. Бакайоко
64'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Мбаппе
41'
37'
ГОЛ! 0:2!
С. Прива
Пас отдал
Л. До
Желтая карточка
Б. Менди
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Диалло
15'
Желтая карточка
М. Диалло
12'
Желтая карточка
Д. Икоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
8
Набиль Дирар
ПП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
29
Жереми Ливолан
ЛВ
32
Алексис Мане
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
4-2-1-1-2
1
Субашич
23
Менди
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Бакайоко
8
Дирар
18
Лемар
9
Каррийо
10
Мбаппе
4-1-1-1-3
1
Юнссон
32
Икоко
5
Ангуа
29
Кербра
15
Сорбон
8
До
5
Диалло
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
11
Прива
23
Менди
8
Моутинью
8
Моутинью
23
Менди
10
Мбаппе
20
Силва
20
Силва
10
Мбаппе
8
Бакайоко
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
8
Бакайоко
97
Коко
32
Мане
32
Мане
97
Коко
93
Салибу
26
Жиресс
26
Жиресс
93
Салибу
11
Прива
10
Бляс
10
Бляс
11
Прива
Остались в запасе
Монако
Генгам
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
29
Жереми Ливолан
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
29
Жереми Ливолан
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
14
Нилл де Паув
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монако - Генгам
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Луи II
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