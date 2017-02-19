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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Генгам
Бордо - Генгам: обзор матча 19 февраля 2017
Бордо
19.02.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
3 : 0
Завершен
Генгам
13'
Ф. Камано
43'
Н. Паллуа
71'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Генгам
Замена
А. Унас
️️️️
Малком
84'
76'
Замена
Б. Санко
️️️️
Д. Левек
Замена
Ж. Менез
️️️️
Г. Лаборд
75'
ГОЛ! 3:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Ф. Камано
71'
Замена
Я. Плашил
️️️️
В. Вада
68'
59'
Вторая желтая
Ж. Мартинс Перейра
51'
Желтая карточка
М. Бодмер
45'
Замена
М. Коко
️️️️
Н. Бенезе
45'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Э. Дидо
ГОЛ! 2:0!
Н. Паллуа
Пас отдал
Малком
43'
Желтая карточка
В. Йованович
26'
25'
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
Желтая карточка
В. Вада
23'
19'
Желтая карточка
Д. Левек
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
Пас отдал
Ю. Санкаре
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ПП
10
Николя Бенезе
ЛФ
93
Яннис Салибу
РФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
4-3-2-1
16
Каррассо
26
Контенто
33
Йованович
5
Паллуа
22
Гайич
28
Тулалан
13
Санкаре
23
Вада
40
Камано
10
Малком
9
Лаборд
4-1-3-2
1
Юнссон
29
Кербра
56
Левек
7
Мартинс Перейра
24
Бодмер
8
До
5
Диалло
14
де Паув
17
Дидо
93
Салибу
10
Бенезе
23
Вада
18
Плашил
18
Плашил
23
Вада
10
Малком
96
Унас
96
Унас
10
Малком
9
Лаборд
7
Менез
7
Менез
9
Лаборд
10
Бенезе
97
Коко
97
Коко
10
Бенезе
56
Левек
5
Санко
5
Санко
56
Левек
17
Дидо
26
Жиресс
26
Жиресс
17
Дидо
Остались в запасе
Бордо
Генгам
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
32
Джордан Икоко
ПЗ
1
Тео Гиварш
ВР
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
1
Тео Гиварш
ВР
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Бордо - Генгам
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Шабан Дельма
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