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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Сент-Этьен
Генгам - Сент-Этьен: обзор матча 29 апреля 2017
Генгам
29.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Этьен
61'
В. Пажо
86'
Р. Амума (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Сент-Этьен
90'
+2
Замена
П. Полома
️️️️
Б. Корнье
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Амума
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Л. До
80'
79'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Р. Берич
75'
Замена
А. Савье
️️️️
В. Пажо
Замена
С. Прива
️️️️
М. Коко
64'
61'
ГОЛ! 0:1!
В. Пажо
Пас отдал
Ж. Верету
Замена
Б. Санко
️️️️
Ж. Мартинс Перейра
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
93
Яннис Салибу
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЛФ
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юнссон
7
Мартинс Перейра
15
Сорбон
29
Кербра
32
Икоко
8
До
17
Дидо
93
Салибу
97
Коко
19
Менди
7
Бриан
3-2-2-3
16
Руффье
24
Малку
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
80
Майга
10
Селнаэс
17
Пажо
17
Верету
9
Берич
17
Амума
10
Корнье
7
Мартинс Перейра
5
Санко
5
Санко
7
Мартинс Перейра
8
До
26
Жиресс
26
Жиресс
8
До
97
Коко
11
Прива
11
Прива
97
Коко
10
Корнье
39
Полома
39
Полома
10
Корнье
9
Берич
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
9
Берич
17
Пажо
6
Савье
6
Савье
17
Пажо
Остались в запасе
Генгам
Сент-Этьен
1
Тео Гиварш
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Генгам - Сент-Этьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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