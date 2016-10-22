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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Генгам
Лион - Генгам: обзор матча 22 октября 2016
Лион
22.10.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 3
Завершен
Генгам
37'
А. Ляказетт (П)
46'
Я. Салибу
52'
М. Коко
77'
М. Коко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Генгам
90'
+2
Замена
Б. Санко
️️️️
Д. Бриан
84'
Замена
А. Менди
️️️️
М. Коко
77'
ГОЛ! 1:3!
М. Коко
Пас отдал
К. Юнссон
Замена
А. Калулу
️️️️
М. Вальбуэна
75'
72'
Желтая карточка
Д. Икоко
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
С. Дардер
68'
Желтая карточка
К. Толиссо
67'
65'
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Диалло
53'
Желтая карточка
К. Кербра
52'
ГОЛ! 1:2!
М. Коко
Пас отдал
Д. Бриан
46'
ГОЛ! 1:1!
Я. Салибу
Пас отдал
Д. Бриан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ляказетт
37'
36'
Желтая карточка
М. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Серхи Дардер
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Рашид Геззаль
РФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
31
Рыбус
4
Дьякаби
63
Н'Кулу
2
Рафаэл
25
Гоналон
8
Толиссо
10
Дардер
70
Корне
91
Ляказетт
18
Геззаль
4-1-2-1-2
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
15
Сорбон
21
Маршал
8
До
17
Дидо
5
Диалло
97
Коко
93
Салибу
7
Бриан
10
Дардер
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Дардер
Вальбуэна
15
Калулу
15
Калулу
Вальбуэна
7
Бриан
5
Санко
5
Санко
7
Бриан
5
Диалло
10
Бляс
10
Бляс
5
Диалло
97
Коко
19
Менди
19
Менди
97
Коко
Остались в запасе
Лион
Генгам
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Ромэйн Салин
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Генгам
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Жерлан
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