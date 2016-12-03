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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Нант
Генгам - Нант: обзор матча 03 декабря 2016
Генгам
03.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Нант
22'
Д. Бриан
63'
Я. Салибу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Нант
90'
Желтая карточка
А. Арит
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Д. Бриан
87'
76'
Замена
А. Туре
️️️️
Ж. Илоки
Замена
Н. де Паув
️️️️
Я. Салибу
76'
71'
Красная карточка
А. Томассон
Замена
Л. До
️️️️
М. Диалло
65'
ГОЛ! 2:0!
Я. Салибу
Пас отдал
Маршал
63'
57'
Замена
А. Арит
️️️️
Г. Жилле
57'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Э. Кватен
34'
Желтая карточка
Я. Бамму
ГОЛ! 1:0!
Д. Бриан
Пас отдал
Я. Салибу
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
17
Этьен Дидо
ПП
7
Джимми Бриан
ЛФ
19
Александре Менди
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Нант
1
Реми Риу
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Амин Арит
АП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
3-2-2-3
1
Юнссон
15
Сорбон
29
Кербра
5
Санко
21
Маршал
7
Мартинс Перейра
5
Диалло
17
Дидо
7
Бриан
19
Менди
93
Салибу
3-2-2-2-1
1
Риу
34
Карлос
4
Вискаррондо
6
Лима
22
Кватен
26
Джиджи
30
Жилле
20
Илоки
18
Бамму
28
Томассон
22
Сала
5
Диалло
8
До
8
До
5
Диалло
7
Бриан
26
Жиресс
26
Жиресс
7
Бриан
93
Салибу
14
де Паув
14
де Паув
93
Салибу
20
Илоки
7
Туре
7
Туре
20
Илоки
22
Кватен
15
Дюбуа
15
Дюбуа
22
Кватен
30
Жилле
77
Арит
77
Арит
30
Жилле
Остались в запасе
Генгам
Нант
32
Джордан Икоко
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Генгам - Нант
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Стад дю Рудуру
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