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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Монако
Генгам - Монако: обзор матча 25 февраля 2017
Генгам
25.02.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 2
Завершен
Монако
90'
Э. Дидо
24'
К. Глик
86'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Монако
Желтая карточка
Э. Дидо
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Э. Дидо
90'
Желтая карточка
К. Юнссон
86'
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Фабиньо
83'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Н. Бенезе
️️️️
М. Коко
83'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Я. Салибу
83'
74'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Т. Лемар
74'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
В. Жермен
64'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Желтая карточка
Д. Икоко
62'
Замена
А. Менди
️️️️
Л. До
45'
33'
Желтая карточка
Фабиньо
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Глик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
5
Мустафа Диалло
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЛФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Генгам
30
Джонни Пласид
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юнссон
21
Маршал
15
Сорбон
29
Кербра
32
Икоко
8
До
17
Дидо
5
Диалло
97
Коко
93
Салибу
7
Бриан
4-1-1-2-2
1
Субашич
6
Туре
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Лемар
20
Силва
9
Фалькао
98
Жермен
93
Салибу
14
де Паув
14
де Паув
93
Салибу
97
Коко
10
Бенезе
10
Бенезе
97
Коко
8
До
19
Менди
19
Менди
8
До
98
Жермен
8
Бакайоко
8
Бакайоко
98
Жермен
18
Лемар
10
Мбаппе
10
Мбаппе
18
Лемар
9
Фалькао
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Фалькао
Остались в запасе
Генгам
Монако
30
Джонни Пласид
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
30
Джонни Пласид
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Генгам - Монако
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Стад дю Рудуру
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