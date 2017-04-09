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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Генгам
ПСЖ - Генгам: обзор матча 09 апреля 2017
ПСЖ
09.04.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
4 : 0
Завершен
Генгам
56'
А. Ди Мария
60'
Э. Кавани
71'
Э. Кавани
90+2'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Генгам
ГОЛ! 4:0!
Б. Матюиди
Пас отдал
Л. Моура
90'
+2
86'
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Коко
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Ди Мария
84'
73'
Желтая карточка
М. Коко
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
71'
67'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Л. До
63'
Желтая карточка
Л. До
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Рабьо
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Э. Кавани
56'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Ю. Дракслер
53'
45'
Замена
А. Менди
️️️️
С. Прива
Замена
Максвелл
️️️️
Л. Курзава
43'
Желтая карточка
А. Рабьо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
5
Баиссама Санко
ЦП
17
Этьен Дидо
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЛФ
11
Слоан Прива
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Генгам
30
Джонни Пласид
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
3
Курзава
12
Менье
3
Кимпембе
92
Орье
8
Матюиди
6
Верратти
12
Рабьо
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Кавани
4-1-2-1-2
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
15
Сорбон
21
Маршал
8
До
17
Дидо
5
Санко
97
Коко
11
Прива
7
Бриан
3
Курзава
17
Максвелл
17
Максвелл
3
Курзава
7
Дракслер
15
Пасторе
15
Пасторе
7
Дракслер
11
Ди Мария
7
Моура
7
Моура
11
Ди Мария
8
До
14
де Паув
14
де Паув
8
До
97
Коко
10
Бляс
10
Бляс
97
Коко
11
Прива
19
Менди
19
Менди
11
Прива
Остались в запасе
ПСЖ
Генгам
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
30
Джонни Пласид
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
30
Джонни Пласид
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча ПСЖ - Генгам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Парк де Пренс
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