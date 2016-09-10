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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Монпелье
Генгам - Монпелье: обзор матча 10 сентября 2016
Генгам
10.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
36'
М. Коко
10'
М. Сансон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Монпелье
Замена
Д. Бриан
️️️️
Я. Салибу
87'
Желтая карточка
Л. Бляс
78'
Замена
Л. Бляс
️️️️
С. Прива
78'
77'
Замена
С. Мунье
️️️️
К. Берижо
66'
Замена
С. Камара
️️️️
К. Нинга
Замена
Н. де Паув
️️️️
Т. Жиресс
65'
38'
Желтая карточка
Р. Будебуз
ГОЛ! 1:1!
М. Коко
36'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Сансон
Пас отдал
К. Берижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
93
Яннис Салибу
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Кевин Берижо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
32
Алексис Мане
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Юнссон
21
Маршал
29
Кербра
15
Сорбон
32
Икоко
8
До
26
Жиресс
5
Диалло
93
Салибу
97
Коко
11
Прива
4-1-2-1-2
16
Журдрен
20
Ванден Борре
3
Конгре
44
Реми
21
Руссийон
6
Скири
5
Силла
8
Сансон
10
Будебуз
29
Нинга
9
Берижо
26
Жиресс
14
де Паув
14
де Паув
26
Жиресс
11
Прива
10
Бляс
10
Бляс
11
Прива
93
Салибу
7
Бриан
7
Бриан
93
Салибу
29
Нинга
19
Камара
19
Камара
29
Нинга
9
Берижо
9
Мунье
9
Мунье
9
Берижо
Остались в запасе
Генгам
Монпелье
32
Алексис Мане
ЦП
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
18
Морган Поти
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Остались в запасе
32
Алексис Мане
ЦП
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
Остались в запасе
18
Морган Поти
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Статистика матча Генгам - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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