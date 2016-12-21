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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Генгам
Метц - Генгам: обзор матча 21 декабря 2016
Метц
21.12.2016, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 2
Завершен
Генгам
12'
О. Нгетт
90+2'
Г. Эйн
49'
Л. До
74'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Генгам
ГОЛ! 2:2!
Г. Эйн
Пас отдал
Х. Диалло
90'
+2
Желтая карточка
Т. Вион
83'
Замена
Х. Диалло
️️️️
О. Нгетт
81'
74'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бриан
Пас отдал
Маршал
Замена
Г. Эйн
️️️️
Ж. Манджек
73'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
И. Сарр
72'
66'
Желтая карточка
Я. Салибу
63'
Замена
Н. де Паув
️️️️
А. Менди
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. До
Пас отдал
Б. Ангуа
Желтая карточка
Р. Коад
45'
45'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Э. Дидо
ГОЛ! 1:0!
О. Нгетт
Пас отдал
Т. Вион
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
24
Рено Коад
АП
40
Жорж Манджек
ПП
15
Тибо Вион
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
17
Этьен Дидо
ПП
7
Джимми Бриан
ЛФ
19
Александре Менди
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
7
Готье Эйн
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
3-1-3-3
1
Оберхаузер
32
Ассу-Экотто
5
Фалет
18
Ривьерес
8
Дукур
5
Милан
40
Манджек
15
Вион
11
Нгетт
24
Коад
7
Сарр
4-1-2-3
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
5
Ангуа
21
Маршал
8
До
17
Дидо
5
Диалло
93
Салибу
19
Менди
7
Бриан
40
Манджек
7
Эйн
7
Эйн
40
Манджек
7
Сарр
91
Мойе
91
Мойе
7
Сарр
11
Нгетт
13
Диалло
13
Диалло
11
Нгетт
17
Дидо
26
Жиресс
26
Жиресс
17
Дидо
19
Менди
14
де Паув
14
де Паув
19
Менди
Остались в запасе
Метц
Генгам
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
1
Ромэйн Салин
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Метц - Генгам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Сен-Симфорьен
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