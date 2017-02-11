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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Лион
Генгам - Лион: обзор матча 11 февраля 2017
Генгам
11.02.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 1
Завершен
Лион
30'
М. Диалло
34'
Н. Бенезе
10'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Лион
Замена
М. Бодмер
️️️️
Я. Салибу
88'
85'
Замена
Д. Ферри
️️️️
Л. Тусар
Замена
Л. Бляс
️️️️
Н. Бенезе
81'
80'
Замена
С. Дардер
️️️️
М. Корне
67'
Замена
М. Депай
️️️️
Р. Геззаль
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
59'
Замена
Д. Икоко
️️️️
Маршал
41'
Желтая карточка
Б. Санко
35'
ГОЛ! 2:1!
Н. Бенезе
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Диалло
30'
27'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
20'
Желтая карточка
М. Дьякаби
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЛП
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ПП
10
Николя Бенезе
ЛФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
29
Люка Тусар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-2-3
1
Юнссон
21
Маршал
7
Мартинс Перейра
29
Кербра
5
Санко
8
До
17
Дидо
5
Диалло
10
Бенезе
7
Бриан
93
Салибу
4-2-1-2-1
1
Лопеш
13
Жалле
2
Янга-Мбива
4
Дьякаби
21
Морель
25
Гоналон
29
Тусар
18
Геззаль
10
Фекир
70
Корне
91
Ляказетт
21
Маршал
32
Икоко
32
Икоко
21
Маршал
93
Салибу
24
Бодмер
24
Бодмер
93
Салибу
10
Бенезе
10
Бляс
10
Бляс
10
Бенезе
70
Корне
10
Дардер
10
Дардер
70
Корне
29
Тусар
4
Ферри
4
Ферри
29
Тусар
18
Геззаль
10
Депай
10
Депай
18
Геззаль
Остались в запасе
Генгам
Лион
1
Тео Гиварш
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Генгам - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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