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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Генгам
Кан - Генгам: обзор матча 26 ноября 2016
Кан
26.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Генгам
79'
Р. Роделен
85'
Н. де Паув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Генгам
85'
ГОЛ! 1:1!
Н. де Паув
82'
Замена
М. Диалло
️️️️
Л. До
Замена
Н. Соб
️️️️
И. Сантини
82'
ГОЛ! 1:0!
Р. Роделен
Пас отдал
Ж. Фере
79'
77'
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
Замена
П. Реле
️️️️
Р. Веркутр
74'
67'
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Коко
57'
Замена
А. Менди
️️️️
С. Прива
44'
Желтая карточка
Б. Санко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
2-5-1-1
5
Яхья
3
Да Силва
24
Жилберт
23
Роделен
25
Фере
11
Бесса
18
Адеоти
22
Делаплас
14
Карамо
18
Сантини
3-3-2-2
1
Юнссон
7
Мартинс Перейра
5
Ангуа
15
Сорбон
5
Санко
8
До
21
Маршал
97
Коко
10
Бляс
11
Прива
7
Бриан
1
Веркутр
30
Реле
30
Реле
1
Веркутр
18
Сантини
2
Соб
2
Соб
18
Сантини
8
До
5
Диалло
5
Диалло
8
До
97
Коко
14
де Паув
14
де Паув
97
Коко
11
Прива
19
Менди
19
Менди
11
Прива
Остались в запасе
Кан
Генгам
22
Папе Сане
ЦФ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
1
Тео Гиварш
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Генгам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Мишель д'Орнано
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