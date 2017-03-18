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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Генгам
Анжер - Генгам: обзор матча 18 марта 2017
Анжер
18.03.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 0
Завершен
Генгам
63'
Ж. Бамба
69'
Т. Мангани
83'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Генгам
Замена
Н. Пепе
️️️️
К. Токо Экамби
84'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Ш. Ндойе
83'
75'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
К. Кербра
Замена
К. Берижо
️️️️
Ж. Бамба
73'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мангани
Пас отдал
Ж. Бамба
69'
68'
Замена
М. Диалло
️️️️
Л. Бляс
68'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Э. Дидо
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Т. Мангани
63'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
П. Капелле
57'
56'
Желтая карточка
Э. Дидо
Желтая карточка
Ж. Бамба
48'
Желтая карточка
Ш. Ндойе
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
93
Яннис Салибу
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Генгам
30
Джонни Пласид
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Мишель
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
17
Ндойе
19
Бамба
9
Экамби
4-1-1-3-1
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
15
Сорбон
21
Маршал
8
До
17
Дидо
97
Коко
93
Салибу
10
Бляс
7
Бриан
15
Капелле
18
Дьедиу
18
Дьедиу
15
Капелле
19
Бамба
9
Берижо
9
Берижо
19
Бамба
9
Экамби
19
Пепе
19
Пепе
9
Экамби
17
Дидо
14
де Паув
14
де Паув
17
Дидо
10
Бляс
5
Диалло
5
Диалло
10
Бляс
29
Кербра
26
Жиресс
26
Жиресс
29
Кербра
Остались в запасе
Анжер
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
30
Джонни Пласид
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
30
Джонни Пласид
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Генгам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Стад Раймон Копа
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