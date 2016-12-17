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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - ПСЖ
Генгам - ПСЖ: обзор матча 17 декабря 2016
Генгам
17.12.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
66'
Я. Салибу
70'
Н. де Паув
80'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - ПСЖ
80'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Курзава
Замена
Э. Дидо
️️️️
Н. де Паув
79'
72'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
К. Нкунку
ГОЛ! 2:0!
Н. де Паув
Пас отдал
Д. Бриан
70'
ГОЛ! 1:0!
Я. Салибу
Пас отдал
Л. До
66'
62'
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Ди Мария
45'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
Т. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
93
Яннис Салибу
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Юнссон
21
Маршал
29
Кербра
15
Сорбон
32
Икоко
8
До
14
де Паув
5
Диалло
93
Салибу
97
Коко
7
Бриан
4-3-1-2
23
Ареоля
92
Орье
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
11
Ди Мария
10
Кавани
28
Нкунку
14
де Паув
17
Дидо
17
Дидо
14
де Паув
8
Мотта
20
Крыховяк
20
Крыховяк
8
Мотта
11
Ди Мария
7
Моура
7
Моура
11
Ди Мария
28
Нкунку
97
Огустен
97
Огустен
28
Нкунку
Остались в запасе
Генгам
ПСЖ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Генгам - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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