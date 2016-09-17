Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Генгам
Тулуза - Генгам: обзор матча 17 сентября 2016
Тулуза
17.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
63'
М. Брейтуэйт (П)
65'
Д. Дурмаз
54'
Д. Бриан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Генгам
Замена
М. Кафаро
️️️️
М. Брейтуэйт
90'
Желтая карточка
А. Бли
88'
Замена
Ж. Пи
️️️️
Д. Дурмаз
83'
76'
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Диалло
ГОЛ! 2:1!
Д. Дурмаз
65'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Я. Бодигер
64'
Желтая карточка
Я. Бодигер
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Брейтуэйт
63'
62'
Желтая карточка
М. Диалло
60'
Желтая карточка
Я. Салибу
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Бриан
Желтая карточка
А. Лафон
52'
Желтая карточка
С. Яго
44'
41'
Замена
Т. Гиварш
️️️️
Т. Жиресс
39'
Красная карточка
К. Юнссон
37'
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Коко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ПП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
26
Тибо Жиресс
ЛП
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
93
Яннис Салибу
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
32
Алексис Мане
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
3-3-3-1
40
Лафон
6
Диоп
29
Мубандже
20
Яго
4
Силла
29
Бли
6
Жульен
14
Бодигер
11
Тойвонен
10
Дурмаз
22
Брейтуэйт
4-1-3-1-1
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
15
Сорбон
21
Маршал
8
До
93
Салибу
5
Диалло
26
Жиресс
97
Коко
7
Бриан
22
Брейтуэйт
20
Кафаро
20
Кафаро
22
Брейтуэйт
10
Дурмаз
29
Пи
29
Пи
10
Дурмаз
14
Бодигер
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Бодигер
26
Жиресс
1
Гиварш
1
Гиварш
26
Жиресс
5
Диалло
14
де Паув
14
де Паув
5
Диалло
97
Коко
10
Бляс
10
Бляс
97
Коко
Остались в запасе
Тулуза
Генгам
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
32
Алексис Мане
ЦП
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
32
Алексис Мане
ЦП
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Тулуза - Генгам
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Генгам
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+