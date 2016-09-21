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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Лорьян
Генгам - Лорьян: обзор матча 21 сентября 2016
Генгам
21.09.2016, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
63'
Д. Бриан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Лорьян
Замена
А. Мане
️️️️
Я. Салибу
88'
Желтая карточка
Л. Бляс
83'
76'
Замена
М. Фофана
️️️️
Ф. Беллуджу
Замена
М. Коко
️️️️
С. Прива
70'
67'
Замена
Д. Кабо
️️️️
Р. Филиппото
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бриан
63'
62'
Желтая карточка
Ф. Селемани
56'
Замена
Ф. Селемани
️️️️
Э. Коффи
Замена
Б. Санко
️️️️
М. Диалло
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
93
Яннис Салибу
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
14
Франсуа Беллуджу
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
32
Алексис Мане
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Морике Фофана
ЛВ
35
Иссам Бен Хемис
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
4-1-2-1-2
1
Салин
21
Маршал
15
Сорбон
29
Кербра
32
Икоко
8
До
5
Диалло
93
Салибу
10
Бляс
11
Прива
7
Бриан
4-2-2
23
Леком
99
Коффи
31
Морейра
15
Туре
25
Ле Гофф
7
Мвуэмба
14
Беллуджу
12
Муканджо
12
Филиппото
93
Салибу
32
Мане
32
Мане
93
Салибу
11
Прива
97
Коко
97
Коко
11
Прива
5
Диалло
5
Санко
5
Санко
5
Диалло
12
Филиппото
19
Кабо
19
Кабо
12
Филиппото
14
Беллуджу
7
Фофана
7
Фофана
14
Беллуджу
99
Коффи
7
Селемани
7
Селемани
99
Коффи
Остались в запасе
Генгам
Лорьян
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Поль Делекруа
ВР
35
Иссам Бен Хемис
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Поль Делекруа
ВР
35
Иссам Бен Хемис
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Статистика матча Генгам - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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