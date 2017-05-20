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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Метц
Генгам - Метц: обзор матча 20 мая 2017
Генгам
20.05.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 0
Завершен
Метц
29'
М. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Метц
86'
Замена
Г. Эйн
️️️️
Я. Жуффре
79'
Желтая карточка
С. Фалет
75'
Желтая карточка
К. Филлипс
75'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Ж. Манджек
Замена
Н. де Паув
️️️️
С. Прива
75'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
М. Диалло
65'
58'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Т. Вион
ГОЛ! 1:0!
М. Диалло
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
5
Мустафа Диалло
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Рено Коад
АП
15
Тибо Вион
ПП
40
Жорж Манджек
ПП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Жереми Ливолан
ЛВ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
39
Николя Басен
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юнссон
21
Маршал
29
Кербра
24
Бодмер
32
Икоко
8
До
17
Дидо
5
Диалло
97
Коко
11
Прива
93
Салибу
4-1-3-2
1
Кавашима
18
Ривьерес
5
Фалет
6
Филлипс
14
Удоль
8
Дукур
40
Манджек
8
Жуффре
15
Вион
24
Коад
11
Нгетт
5
Диалло
26
Жиресс
26
Жиресс
5
Диалло
11
Прива
14
де Паув
14
де Паув
11
Прива
8
Жуффре
7
Эйн
7
Эйн
8
Жуффре
40
Манджек
91
Мойе
91
Мойе
40
Манджек
15
Вион
9
Эрдинг
9
Эрдинг
15
Вион
Остались в запасе
Генгам
Метц
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
1
Тео Гиварш
ВР
29
Жереми Ливолан
ЛВ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
1
Томас Дидийон
ВР
39
Николя Басен
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
1
Тео Гиварш
ВР
29
Жереми Ливолан
ЛВ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
39
Николя Басен
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Генгам - Метц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
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