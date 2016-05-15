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Сантьяго Вергини
Статистика
Сантьяго Вергини - статистика
Завершил карьеру
3 августа 1988 (38)
#2 | Защитник
191 см
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2018/2019
Испания. Примера 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
26
0
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
2 : 1
15.05.2016
Хетафе
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
08.05.2016
Спортинг
1' - 90'
32'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0 : 2
01.05.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2 : 2
24.04.2016
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
21.04.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
1 : 5
16.04.2016
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
01.04.2016
Хетафе
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
6 : 0
12.03.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 1
05.03.2016
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
02.03.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0 : 1
27.02.2016
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
3 : 0
19.02.2016
Хетафе
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0 : 1
14.02.2016
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3 : 0
05.02.2016
Хетафе
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 1
30.01.2016
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
3 : 2
23.01.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
3 : 1
17.01.2016
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
09.01.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
1 : 2
04.01.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0 : 0
30.12.2015
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2 : 2
19.12.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1 : 1
11.12.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4 : 1
05.12.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
23.11.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
3 : 1
07.11.2015
Хетафе
63' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 2
31.10.2015
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
5 : 0
24.10.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
4 : 0
18.10.2015
Лас-Пальмас
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0 : 0
02.10.2015
Хетафе
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3 : 0
27.09.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
2 : 0
22.09.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 0
18.09.2015
Малага
67' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
3 : 1
13.09.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
1 : 0
22.08.2015
Хетафе
1' - 82'
47'
82'
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