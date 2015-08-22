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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 22 августа 2015
Эспаньол
22.08.2015, суббота, 19:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
3'
С. Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Хетафе
82'
Вторая желтая
С. Вергини
79'
Желтая карточка
А. Медран
77'
Замена
И. Гонсалес
️️️️
П. Леон
Замена
Бурги
️️️️
А. Гонсалес
77'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Ф. Кайседо
69'
67'
Замена
А. Медран
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
В. Санчес
63'
62'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
П. Сарабия
Замена
Ж. Морено
️️️️
С. Севилья
58'
Желтая карточка
А. Арбилья
56'
52'
Желтая карточка
П. Леон
48'
Желтая карточка
П. Сарабия
47'
Желтая карточка
С. Вергини
ГОЛ! 1:0!
С. Севилья
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Сантьяго Вергини
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Мехди Ласен
ОП
22
Хуан Родригес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
3
Робер
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
3
Хавьер Ноблехас
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
26
Иан Гонсалес
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-2-4-1
13
Лопес
21
Раильо
23
Арбилья
27
Гонсалес
27
Альварес
5
Дуарте
8
Севилья
21
Лопес
18
Монтанье
4
Санчес
10
Кайседо
3-2-1-3-1
13
Гуаита
22
Суарес
2
Вигарай
4
Алексис
25
Ласен
22
Родригес
2
Вергини
14
Леон
7
Сарабия
8
Родригес
9
Васкес
10
Кайседо
87
Каньяс
87
Каньяс
10
Кайседо
27
Гонсалес
18
Бурги
18
Бурги
27
Гонсалес
8
Севилья
7
Морено
7
Морено
8
Севилья
14
Леон
26
Гонсалес
26
Гонсалес
14
Леон
22
Родригес
10
Медран
10
Медран
22
Родригес
7
Сарабия
10
Буэндия
10
Буэндия
7
Сарабия
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
3
Робер
ПЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
22
Франческо Барди
ВР
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
16
Мойзес Гомес
ЛВ
3
Хавьер Ноблехас
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
22
Франческо Барди
ВР
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
3
Хавьер Ноблехас
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Стейдж Фронт
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