Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карл Бэйкер - статистика

Завершил карьеру
26 декабря 1982 (43), Ливерпуль
#7 | Полузащитник
188 см | 79 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милтон Кинс Донс
31
3
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
07.05.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
30.04.2016
Милтон Кинс Донс
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 4
23.04.2016
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Престон
1 : 1
16.04.2016
Милтон Кинс Донс
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 4
09.04.2016
Ротерхэм
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
05.04.2016
Вулверхэмптон
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Фулхэм
2 : 1
02.04.2016
Милтон Кинс Донс
56' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
19.03.2016
Брайтон
76' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
1 : 1
02.01.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 15'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
28.12.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
26.12.2015
Кардифф
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.12.2015
Милтон Кинс Донс
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
15.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
25'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
12.12.2015
Ипсвич Таун
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
28.11.2015
Милтон Кинс Донс
62' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
21.11.2015
Фулхэм
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брайтон
2 : 1
07.11.2015
Милтон Кинс Донс
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брайтон
2 : 1
07.11.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
03.11.2015
Чарльтон
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
31.10.2015
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
24.10.2015
Милтон Кинс Донс
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
20.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Милтон Кинс Донс
3 : 0
17.10.2015
Блэкберн
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
1 : 1
03.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 3
26.09.2015
Дерби Каунти
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
19.09.2015
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Бернли
2 : 1
15.09.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Мидлсбро
2 : 0
12.09.2015
Милтон Кинс Донс
71' - 90'
76'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
29.08.2015
Бирмингем Сити
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Рединг
0 : 0
22.08.2015
Милтон Кинс Донс
73' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
18.08.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
15.08.2015
Престон
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2015
Милтон Кинс Донс
69' - 90'
75'
Главные новости
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
4
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
43
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+