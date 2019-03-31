Николо Бригенти - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Бригенти
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буссоленго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1989 (33 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Бригенти
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буссоленго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Кьево (Верона)
|19.05.2019
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|12.05.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|05.05.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|44'
|28.04.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|20.04.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|14.04.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Интер (Милан)
|07.04.2019
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|03.04.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:2
|Парма (Парма)
|25'
|31.03.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|СПАЛ (Феррара)
|17.03.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.03.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Торино (Турин)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.02.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:3
|Рома (Рим)
|15.02.2019
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.01.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:5
|Аталанта (Бергамо)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Милан (Милан)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|16.12.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.12.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|09.11.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.10.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:3
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|05.10.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|15.09.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:5
|Сампдория (Генуя)
|34'
|02.09.2018
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3'
|26.08.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Болонья (Болонья)