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    Алессандро Лонги - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Алессандро
    Фамилия Лонги
    Команда Пиза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июня 1989 (33 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 6 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Интер (Милан)
    08.05.2016 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    01.05.2016 1' -70' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Верона (Верона)
    24.04.2016 90' -90' Торино (Турин) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    90'
    20.04.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Сампдория (Генуя)
    17.04.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    09.04.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Дженоа (Генуя)
    02.04.2016 1' -68' Карпи (Карпи) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    20.03.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Удинезе (Удине)
    11.03.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    06.03.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:0 Милан (Милан)
    29.02.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    21.02.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:2 Эмполи (Эмполи)
    13.02.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    07.02.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Палермо (Палермо)
    02.02.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Рома (Рим)
    30.01.2016 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    70'
    24.01.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Болонья (Болонья)
    20.01.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    16.01.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    10.01.2016 Был в запасе Интер (Милан) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.12.2015 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    06.12.2015 68' -90' Сампдория (Генуя) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    30.11.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    22.11.2015 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    08.11.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Карпи (Карпи)
    01.11.2015 1' -63' Удинезе (Удине) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Ювентус (Турин)
    25.10.2015 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.10.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Лацио (Рим)
    04.10.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    29.08.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
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