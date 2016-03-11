Алессандро Лонги - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Лонги
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июня 1989 (33 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Лонги
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июня 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Интер (Милан)
|08.05.2016
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.05.2016
|1' -70'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Верона (Верона)
|24.04.2016
|90' -90'
|Торино (Турин)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|90'
|20.04.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|17.04.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|02.04.2016
|1' -68'
|Карпи (Карпи)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|11.03.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.03.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:0
|Милан (Милан)
|29.02.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|21.02.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Эмполи (Эмполи)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|07.02.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Палермо (Палермо)
|02.02.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Рома (Рим)
|30.01.2016
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|70'
|24.01.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Болонья (Болонья)
|20.01.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|16.01.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.12.2015
|68' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.11.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|01.11.2015
|1' -63'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.10.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Лацио (Рим)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)