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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Дженоа
Сассуоло - Дженоа: обзор матча 09 апреля 2016
Сассуоло
09.04.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
42'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Дженоа
Желтая карточка
М. Политано
88'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Дункан
87'
80'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Марчезе
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Д. Бьондини
79'
Желтая карточка
А. Дункан
76'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Берарди
75'
71'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Т. Матавж
64'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Л. Ригони
55'
Желтая карточка
Э. Муньос
42'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джемаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
20
Федерико Абелли
ЦП
37
Жереми Бро
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
28
Каннаваро
13
Пелузо
15
Ачерби
24
Врсалько
32
Дункан
8
Бьондини
4
Маньянелли
11
Сансоне
94
Берарди
92
Дефрель
3-2-3-1-1
1
Перин
11
Силва
87
Де Майо
6
Муньос
15
Фьямоцци
15
Марчезе
8
Ринкон
21
Джемаили
30
Ригони
10
Сусо
9
Матавж
32
Дункан
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
32
Дункан
94
Берарди
21
Политано
21
Политано
94
Берарди
8
Бьондини
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
8
Бьондини
30
Ригони
14
Ансальди
14
Ансальди
30
Ригони
15
Марчезе
77
Тахцидис
77
Тахцидис
15
Марчезе
9
Матавж
30
Паволетти
30
Паволетти
9
Матавж
Остались в запасе
Сассуоло
Дженоа
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
20
Федерико Абелли
ЦП
37
Жереми Бро
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
20
Федерико Абелли
ЦП
37
Жереми Бро
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Альберто Бралья
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