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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сассуоло
Удинезе - Сассуоло: обзор матча 01 ноября 2015
Удинезе
01.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сассуоло
80'
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
Э. Терранова
Замена
Р. Агирре
️️️️
С. Теро
74'
Замена
С. Перица
️️️️
А. Аднан
67'
Замена
С. Видмер
️️️️
А. Ди Натале
67'
63'
Замена
М. Гаццола
️️️️
А. Лонги
57'
Замена
М. Политано
️️️️
А. Флоро Флорес
22'
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
Данило
11'
5'
Желтая карточка
С. Миссироли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
6
Аднан
5
Данило
13
Ваге
27
Фелипе
88
Эденилсон
10
Лоди
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
10
Ди Натале
77
Теро
4-3-1-2
47
Консильи
24
Врсалько
20
Терранова
15
Ачерби
3
Лонги
6
Миссироли
32
Дункан
8
Бьондини
94
Берарди
92
Дефрель
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
30
Видмер
30
Видмер
10
Ди Натале
6
Аднан
18
Перица
18
Перица
6
Аднан
77
Теро
17
Агирре
17
Агирре
77
Теро
3
Лонги
23
Гаццола
23
Гаццола
3
Лонги
20
Терранова
15
Ариаудо
15
Ариаудо
20
Терранова
9
Флоро Флорес
21
Политано
21
Политано
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Удинезе
Сассуоло
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Удинезе - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
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