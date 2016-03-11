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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сассуоло
Ювентус - Сассуоло: обзор матча 11 марта 2016
Ювентус
11.03.2016, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
36'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сассуоло
89'
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
М. Политано
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
М. Манджукич
89'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
80'
77'
Замена
М. Тротта
️️️️
Д. Фальчинелли
Замена
П. Погба
️️️️
С. Хедира
72'
69'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Бьондини
55'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
41'
Желтая карточка
Н. Сансоне
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Х. Куадрадо
36'
24'
Желтая карточка
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
26
Сандро
19
Бонуччи
24
Ругани
15
Барцальи
27
Асамоа
28
Хедира
10
Маркизио
7
Куадрадо
9
Манджукич
21
Дибала
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
13
Пелузо
15
Ачерби
51
Антеи
4
Маньянелли
32
Дункан
8
Бьондини
21
Политано
11
Сансоне
11
Фальчинелли
9
Манджукич
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
9
Манджукич
28
Хедира
8
Погба
8
Погба
28
Хедира
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
21
Политано
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
21
Политано
8
Бьондини
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бьондини
11
Фальчинелли
29
Тротта
29
Тротта
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
37
Жереми Бро
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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