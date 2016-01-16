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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 16 января 2016
Наполи
16.01.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
20'
Х. Кальехон
41'
Г. Игуаин
90+2'
Г. Игуаин
4'
Д. Фальчинелли (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сассуоло
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Кальехон
90'
+2
88'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
87'
83'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
77'
69'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
М. Политано
Замена
К. Кулибали
️️️️
В. Кирикеш
68'
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
41'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
20'
18'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
С. Миссироли
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Фальчинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ОП
21
Жоржиньо
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
(К)
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
21
Кирикеш
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
9
Игуаин
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
15
Ачерби
15
Ариаудо
13
Пелузо
32
Дункан
6
Миссироли
4
Маньянелли
21
Политано
11
Сансоне
11
Фальчинелли
21
Кирикеш
3
Кулибали
3
Кулибали
21
Кирикеш
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
6
Миссироли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
6
Миссироли
21
Политано
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
21
Политано
Флоро Флорес
92
Дефрель
92
Дефрель
Флоро Флорес
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
5
Карим Лариби
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
5
Карим Лариби
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Наполи - Сассуоло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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