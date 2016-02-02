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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 02 февраля 2016
Сассуоло
02.02.2016, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 2
Завершен
Рома
11'
М. Салах
90+4'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Рома
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Д. Перотти
90'
+1
Желтая карточка
В. Ванкер
Пенальти не реализован!
Д. Берарди
88'
87'
Вторая желтая
Р. Наингголан
Замена
М. Политано
️️️️
А. Дункан
83'
80'
Замена
Эмерсон
️️️️
Майкон
Желтая карточка
А. Дункан
76'
73'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Бьондини
68'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
М. Тротта
66'
62'
Замена
В. Ванкер
️️️️
М. Пьянич
43'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Д. Де Росси
30'
Желтая карточка
С. Кейта
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
24
Врсалько
8
Бьондини
32
Дункан
4
Маньянелли
11
Сансоне
94
Берарди
29
Тротта
3-4-2-1
13
Щесны
13
Майкон
87
Жуканович
22
Рюдигер
16
Де Росси
15
Пьянич
20
Кейта
44
Наингголан
10
Салах
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
8
Бьондини
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бьондини
32
Дункан
21
Политано
21
Политано
32
Дункан
29
Тротта
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
29
Тротта
13
Майкон
33
Эмерсон
33
Эмерсон
13
Майкон
16
Де Росси
23
Гьембер
23
Гьембер
16
Де Росси
15
Пьянич
21
Ванкер
21
Ванкер
15
Пьянич
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
37
Жереми Бро
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сассуоло - Рома
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Альберто Бралья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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