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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Интер
Сассуоло - Интер: обзор матча 14 мая 2016
Сассуоло
14.05.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Интер
6'
М. Политано
26'
Л. Пеллегрини
39'
М. Политано
32'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Интер
Желтая карточка
П. Каннаваро
85'
81'
Замена
Ф. Делла Джованна
️️️️
Р. Паласио
Замена
Д. Бьондини
️️️️
М. Политано
80'
Замена
С. Миссироли
️️️️
Л. Пеллегрини
74'
72'
Замена
И. Раду
️️️️
Х. Пабло Каррисо
70'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
А. Дункан
67'
66'
Желтая карточка
Жуан
59'
Вторая желтая
С. Йоветич
59'
Желтая карточка
Д. Мурильо
55'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Г. Дефрель
51'
ГОЛ! 3:1!
М. Политано
Пас отдал
М. Гаццола
39'
32'
ГОЛ! 2:1!
Р. Паласио
Пас отдал
М. Брозович
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
31'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
А. Дункан
26'
22'
Желтая карточка
А. Теллес
ГОЛ! 1:0!
М. Политано
Пас отдал
Г. Дефрель
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
28
Фабио Делла Джованна
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
34
Маттиа Бонетто
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
92
Энрико Бальдини
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Пелузо
23
Гаццола
15
Ачерби
28
Каннаваро
4
Маньянелли
32
Дункан
11
Сансоне
7
Пеллегрини
21
Политано
92
Дефрель
4-2-1-3
22
Каррисо
33
Д'Амброзио
15
Жуан
24
Мурильо
13
Теллес
30
Мело
77
Брозович
19
Кондогбиа
8
Паласио
9
Йоветич
23
Эдер
21
Политано
8
Бьондини
8
Бьондини
21
Политано
7
Пеллегрини
6
Миссироли
6
Миссироли
7
Пеллегрини
92
Дефрель
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
92
Дефрель
8
Паласио
28
Делла Джованна
28
Делла Джованна
8
Паласио
22
Каррисо
13
Раду
13
Раду
22
Каррисо
19
Кондогбиа
5
Нагатомо
5
Нагатомо
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
34
Маттиа Бонетто
ЦП
92
Энрико Бальдини
ЦФ
13
Сенна Мянго
ЛЗ
11
Зе Турбо
ЦФ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
34
Маттиа Бонетто
ЦП
92
Энрико Бальдини
ЦФ
13
Сенна Мянго
ЛЗ
11
Зе Турбо
ЦФ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сассуоло - Интер
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Альберто Бралья
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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