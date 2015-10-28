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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ювентус
Сассуоло - Ювентус: обзор матча 28 октября 2015
Сассуоло
28.10.2015, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
20'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Ювентус
Желтая карточка
Н. Сансоне
90'
+4
Желтая карточка
П. Каннаваро
82'
82'
Замена
Эрнанес
️️️️
М. Лемина
Замена
К. Лариби
️️️️
Д. Берарди
81'
78'
Замена
С. Дзадза
️️️️
П. Дибала
77'
Желтая карточка
П. Погба
Замена
А. Дункан
️️️️
Д. Бьондини
71'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
С. Флоккари
70'
Желтая карточка
Д. Берарди
68'
Желтая карточка
Д. Пеголо
60'
60'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Манджукич
39'
Вторая желтая
Д. Кьеллини
ГОЛ! 1:0!
Н. Сансоне
20'
18'
Желтая карточка
М. Лемина
Желтая карточка
Ф. Пелузо
13'
4'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-3-2-1
25
Пеголо
15
Ачерби
28
Каннаваро
13
Пелузо
24
Врсалько
8
Бьондини
4
Маньянелли
6
Миссироли
11
Сансоне
94
Берарди
10
Флоккари
4-1-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
99
Лемина
7
Куадрадо
27
Стураро
8
Погба
9
Манджукич
21
Дибала
94
Берарди
5
Лариби
5
Лариби
94
Берарди
8
Бьондини
32
Дункан
32
Дункан
8
Бьондини
10
Флоккари
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Флоккари
99
Лемина
10
Эрнанес
10
Эрнанес
99
Лемина
9
Манджукич
21
Мората
21
Мората
9
Манджукич
21
Дибала
11
Дзадза
11
Дзадза
21
Дибала
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Альберто Бралья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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