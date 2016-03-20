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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Удинезе
Сассуоло - Удинезе: обзор матча 20 марта 2016
Сассуоло
20.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
64'
М. Политано
8'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Удинезе
88'
Желтая карточка
Данило
87'
Замена
Ф. Лоди
️️️️
Э. Халлфредссон
84'
Желтая карточка
Фелипе
Замена
Д. Берарди
️️️️
М. Политано
83'
80'
Замена
И. Пирис
️️️️
Т. Арто
74'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Д. Сапата
Желтая карточка
Г. Дефрель
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Политано
Пас отдал
Ф. Пелузо
64'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Л. Пеллегрини
60'
Замена
Э. Терранова
️️️️
Л. Антеи
36'
32'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
Желтая карточка
Л. Антеи
13'
9'
Желтая карточка
Т. Арто
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
С. Теро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Ридер
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
51
Антеи
13
Пелузо
15
Ачерби
24
Врсалько
4
Маньянелли
32
Дункан
11
Сансоне
7
Пеллегрини
21
Политано
92
Дефрель
4-3-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
27
Фелипе
28
Арто
5
Данило
20
Халлфредссон
8
Кузманович
7
Армеро
8
Фернандеш
77
Теро
91
Сапата
51
Антеи
20
Терранова
20
Терранова
51
Антеи
21
Политано
94
Берарди
94
Берарди
21
Политано
7
Пеллегрини
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
7
Пеллегрини
28
Арто
4
Пирис
4
Пирис
28
Арто
20
Халлфредссон
10
Лоди
10
Лоди
20
Халлфредссон
91
Сапата
10
Ди Натале
10
Ди Натале
91
Сапата
Остались в запасе
Сассуоло
Удинезе
37
Жереми Бро
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Сассуоло - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Альберто Бралья
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