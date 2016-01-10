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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 10 января 2016
Интер
10.01.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
90+5'
Д. Берарди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сассуоло
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Д. Берарди
Желтая карточка
Ж. Миранда
90'
+4
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Г. Медель
90'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ж. Кондогбиа
86'
83'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
А. Дункан
81'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
79'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
71'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Фальчинелли
67'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Р. Паласио
️️️️
И. Перишич
63'
Желтая карточка
Д. Мурильо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мауро Икарди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
(К)
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
17
Медель
77
Брозович
19
Кондогбиа
14
Перишич
22
Льяич
9
Икарди
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
4
Маньянелли
32
Дункан
6
Миссироли
94
Берарди
11
Сансоне
11
Фальчинелли
17
Медель
13
Гуарин
13
Гуарин
17
Медель
14
Перишич
8
Паласио
8
Паласио
14
Перишич
19
Кондогбиа
9
Йоветич
9
Йоветич
19
Кондогбиа
32
Дункан
8
Бьондини
8
Бьондини
32
Дункан
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
11
Фальчинелли
92
Дефрель
92
Дефрель
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
5
Карим Лариби
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
5
Карим Лариби
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Интер - Сассуоло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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