Эмерсон - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Рамос Боргес
|Фамилия
|Эмерсон
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 1980 (42 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Рамос Боргес
|Фамилия
|Эмерсон
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливорно
|31
|2
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|1' -90'
|Парма (Парма)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|11.05.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.05.2014
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|5:3
|Ливорно (Ливорно)
|27.04.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Лацио (Рим)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:4
|Кьево (Верона)
|31.03.2014
|1' -55'
|Ливорно (Ливорно)
|2:2
|Интер (Милан)
|26.03.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|22.03.2014
|1' -30'
|Торино (Турин)
|3:1
|Ливорно (Ливорно)
|16.03.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|09.03.2014
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|4:2
|Ливорно (Ливорно)
|02.03.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|23.02.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:3
|Верона (Верона)
|40'
|16.02.2014
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Ливорно (Ливорно)
|44'
|09.02.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|02.02.2014
|1' -90'
|Катания (Катания)
|3:3
|Ливорно (Ливорно)
|90'
|26.01.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.01.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|11.01.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:3
|Парма (Парма)
|21.12.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|79'
|15.12.2013
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|07.12.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:2
|Милан (Милан)
|31'
|01.12.2013
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|24.11.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|09.11.2013
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|03.11.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|30.10.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|3:3
|Торино (Турин)
|63'
|27.10.2013
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Ливорно (Ливорно)
|20.10.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|62'
|06.10.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Ливорно (Ливорно)
|29.09.2013
|1' -59'
|Верона (Верона)
|2:1
|Ливорно (Ливорно)
|25.09.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|21.09.2013
|86' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Ливорно (Ливорно)
|15.09.2013
|1' -81'
|Ливорно (Ливорно)
|2:0
|Катания (Катания)
|4'
|01.09.2013
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:4
|Ливорно (Ливорно)
|25.08.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Рома (Рим)