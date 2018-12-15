Саидо Бераино - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Саидо
|Фамилия
|Бераино
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|75
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Саидо
|Фамилия
|Бераино
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|16
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.02.2019
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|09.02.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|12.01.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.01.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.12.2018
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.12.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|61'
|15.12.2018
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.12.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|28.11.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|24.11.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|21'
|10.11.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|03.11.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|27.10.2018
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|23.10.2018
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.10.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.10.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|29.09.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:3
|Блэкберн (Блэкберн)
|79' 80' 90'
|18.09.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.09.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.08.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|22.08.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:3
|Уиган Атлетик (Уиган)
|18.08.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)