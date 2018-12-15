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    Саидо Бераино - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Саидо
    Фамилия Бераино
    Команда Зюлте-Варегем
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 августа 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Вес 75
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 16 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.02.2019 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    09.02.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.02.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.01.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Лидс (Лидс)
    12.01.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.01.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.12.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.12.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.12.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    61'
    15.12.2018 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.12.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    01.12.2018 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    28.11.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    24.11.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    21'
    10.11.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    03.11.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    27.10.2018 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    23.10.2018 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.10.2018 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    06.10.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.10.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Болтон (Болтон)
    29.09.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.09.2018 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:3 Блэкберн (Блэкберн)
    79' 80' 90'
    18.09.2018 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Суонси (Суонси)
    15.09.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.09.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    25.08.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    22.08.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:3 Уиган Атлетик (Уиган)
    18.08.2018 1' -90' Престон (Престон) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    11.08.2018 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Брентфорд (Лондон)
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