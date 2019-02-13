Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саидо Бераино - статистика

Завершил карьеру
4 августа 1993 (33)
#38 | Нападающий
178 см | 75 кг
Англия | Бурунди
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
16
3
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
13.02.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сток Сити
0 : 1
09.02.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
2 : 0
02.02.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
2 : 1
19.01.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
3 : 1
12.01.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Сток Сити
0 : 2
01.01.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 0
29.12.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
26.12.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Сток Сити
1 : 0
22.12.2018
Миллуолл
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Астон Вилла
2 : 2
15.12.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Сток Сити
2 : 0
08.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Рединг
2 : 2
01.12.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
2 : 1
28.11.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Сток Сити
2 : 2
24.11.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
21'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
10.11.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
03.11.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 1
27.10.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
23.10.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
0 : 1
20.10.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Норвич Сити
0 : 1
06.10.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Сток Сити
2 : 0
02.10.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
2 : 2
29.09.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сток Сити
2 : 3
22.09.2018
Блэкберн
Был в запасе
79'
80'
90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
1 : 0
18.09.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
15.09.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
2 : 1
01.09.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
2 : 0
25.08.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сток Сити
0 : 3
22.08.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Престон
2 : 2
18.08.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Сток Сити
1 : 1
11.08.2018
Брентфорд
Был в запасе
Главные новости
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
1
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+