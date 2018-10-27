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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Сток Сити
Бристоль Сити - Сток Сити: обзор матча 27 октября 2018
Бристоль Сити
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
33'
Д. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Сток Сити
85'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
68'
Желтая карточка
Ч. Адам
Желтая карточка
Д. Браунхилл
55'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Флетчер
Пас отдал
Д. Аллен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Бристоль Сити
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-4-2
1
О'Лири
4
Уэбстер
6
Келли
26
Калас
32
Хант
17
Элиассон
47
О'Доуда
8
Браунхилл
7
Пак
35
Патерсон
18
Дьедиу
4-4-2
1
Батлэнд
5
Уилльямс
12
Эдвардс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
24
Флетчер
7
Аллен
18
Вудс
10
Инс
23
Афобе
38
Бераино
Остались в запасе
Бристоль Сити
Сток Сити
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Бристоль Сити - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
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