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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити: обзор матча 15 сентября 2018
Шеффилд Уэнсдэй
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
24'
М. Матиаш
82'
Б. Беннэн
2'
Б. Афобе
22'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити
Желтая карточка
Б. Беннэн
87'
ГОЛ! 2:2!
Б. Беннэн
82'
ГОЛ! 1:2!
М. Матиаш
Пас отдал
С. Флетчер
24'
22'
ГОЛ! 0:2!
Б. Афобе
Пас отдал
Т. Инс
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Афобе
Пас отдал
М. Диуф
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-2-3
25
Доусон
3
Рич
6
Пелюпесси
12
Лис
10
Беннэн
2
Палмер
19
Жоао
7
Матиаш
26
Флетчер
4-4-2
1
Батлэнд
15
Мартина
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
5
Этебо
7
Аллен
18
Вудс
10
Инс
92
Диуф
23
Афобе
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Сток Сити
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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