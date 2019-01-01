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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бристоль Сити
Сток Сити - Бристоль Сити: обзор матча 01 января 2019
Сток Сити
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 2
Завершен
Бристоль Сити
39'
Ф. Дьедиу
81'
К. О'Доуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бристоль Сити
Желтая карточка
Э. Уилльямс
90'
+2
81'
ГОЛ! 0:2!
К. О'Доуда
Желтая карточка
К. Мартина
62'
Желтая карточка
Р. Вудс
45'
45'
Желтая карточка
М. Пак
39'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Д. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
4-5-1
1
Батлэнд
15
Мартина
5
Уилльямс
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
18
Вудс
5
Этебо
10
Инс
16
МакКлин
7
Аллен
23
Афобе
4-3-3
85
Мяенпяя
32
Хант
4
Уэбстер
6
Келли
26
Калас
7
Пак
47
О'Доуда
8
Браунхилл
18
Вайманн
35
Патерсон
18
Дьедиу
Остались в запасе
Сток Сити
Бристоль Сити
33
Эрик Питерс
ЦЗ
23
Адам Федеричи
ВР
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
23
Адам Федеричи
ВР
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сток Сити - Бристоль Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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