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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Дерби Каунти
Сток Сити - Дерби Каунти: обзор матча 28 ноября 2018
Сток Сити
28.11.2018, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
24'
С. Клукас
64'
Т. Инс
49'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Дерби Каунти
Желтая карточка
Р. Вудс
78'
ГОЛ! 2:1!
Т. Инс
Пас отдал
С. Клукас
64'
49'
ГОЛ! 1:1!
Х. Уилсон
Желтая карточка
Д. Аллен
34'
34'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Красная карточка
О. Этебо
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Клукас
Пас отдал
Д. Аллен
24'
21'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-5-1
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Уилльямс
15
Мартина
17
Шоукросс
6
Клукас
5
Этебо
10
Инс
7
Аллен
18
Вудс
38
Бераино
4-2-3
33
Карсон
2
Богль
2
Мэлони
33
Дэйвис
36
Кио
4
Джонсон
7
Брайсон
10
Уилсон
7
Маунт
10
Лоуренс
Остались в запасе
Сток Сити
Дерби Каунти
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
13
Келле Рос
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Сток Сити - Дерби Каунти
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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