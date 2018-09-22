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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Блэкберн
Сток Сити - Блэкберн: обзор матча 22 сентября 2018
Сток Сити
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 3
Завершен
Блэкберн
79'
С. Бераино
80'
Т. Инс
26'
Б. Дак
44'
Д. Грэм
46'
Х. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Блэкберн
Желтая карточка
С. Бераино
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Т. Инс
Пас отдал
С. Бераино
80'
ГОЛ! 1:3!
С. Бераино
Пас отдал
П. Крауч
79'
Желтая карточка
К. Мартина
63'
46'
ГОЛ! 0:3!
Х. Рид
Пас отдал
Б. Дак
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Грэм
Пас отдал
Э. Беннетт
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дак
Пас отдал
Р. Смолвуд
Желтая карточка
Р. Вудс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
15
Мартина
18
Вудс
5
Этебо
10
Инс
7
Аллен
23
Афобе
92
Диуф
4-5-1
1
Райя
24
Ньямб
17
Белл
33
Уильямс
30
Эванс
21
Смолвуд
23
Дак
17
Беннетт
26
Ленихэн
6
Рид
12
Грэм
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкберн
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Сток Сити - Блэкберн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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