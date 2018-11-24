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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 24 ноября 2018
Сток Сити
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
21'
С. Бераино
61'
Д. Аллен
7'
А. Ранхель
78'
А. Ранхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+6
Желтая карточка
Д. Кузинс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Ранхель
Пас отдал
Э. Эзе
ГОЛ! 2:1!
Д. Аллен
Пас отдал
Д. МакКлин
61'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
47'
37'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
34'
Желтая карточка
Д. Кузинс
ГОЛ! 1:1!
С. Бераино
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Ранхель
Пас отдал
Э. Эзе
4'
Желтая карточка
Д. Линч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-5-1
1
Батлэнд
12
Эдвардс
5
Уилльямс
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
10
Инс
7
Аллен
6
Клукас
16
МакКлин
18
Вудс
38
Бераино
4-3-2-1
1
Ламли
6
Линч
37
Ляйстнер
22
Ранхель
21
Бидуэлл
10
Эзе
21
Луонго
24
Кузинс
22
Вшолек
15
Фримен
21
Уэллс
Остались в запасе
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Пол Смит
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Пол Смит
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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