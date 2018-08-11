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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Брентфорд
Сток Сити - Брентфорд: обзор матча 11 августа 2018
Сток Сити
11.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
29'
Б. Афобе
66'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Брентфорд
66'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мопе
Пас отдал
О. Уоткинс
Желтая карточка
Д. Аллен
53'
ГОЛ! 1:0!
Б. Афобе
29'
Желтая карточка
Д. МакКлин
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
33
Питерс
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
26
Бауэр
16
МакКлин
24
Флетчер
10
Инс
7
Аллен
23
Афобе
9
Кркич
3-3-1-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
2
Мефам
15
Конса
14
Сойерс
4
МакЛед
16
МакИкран
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Сток Сити
Брентфорд
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Сток Сити - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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