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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Сток Сити
Брентфорд - Сток Сити: обзор матча 12 января 2019
Брентфорд
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
7'
Р. Шоукросс (АГ)
17'
С. Бенрахма
54'
Р. Генри
23'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Сток Сити
82'
Желтая карточка
Д. Аллен
ГОЛ! 3:1!
Р. Генри
Пас отдал
Р. Сойерс
54'
23'
ГОЛ! 2:1!
Б. Афобе
Пас отдал
Т. Инс
ГОЛ! 2:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
Р. Сойерс
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Шоукросс
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-2-4
25
Бентли
3
Генри
15
Конса
17
Жанвье
3
Дальсгаард
15
Мокоджо
14
Сойерс
5
Барбе
10
Бенрахма
11
Уоткинс
11
Мопе
4-4-2
1
Батлэнд
15
Мартина
5
Уилльямс
17
Шоукросс
33
Питерс
10
Инс
18
Вудс
7
Аллен
6
Клукас
23
Афобе
38
Бераино
Остались в запасе
Брентфорд
Сток Сити
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Брентфорд - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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