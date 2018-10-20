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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бирмингем Сити
Сток Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 20 октября 2018
Сток Сити
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
81'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бирмингем Сити
90'
+5
Желтая карточка
Хота
81'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
Л. Юткевич
Желтая карточка
Э. Уилльямс
45'
+1
33'
Желтая карточка
К. Педерсен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
15
Берили Лубала
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
4-4-2
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Уилльямс
4
Мартинс-Инди
15
Мартина
18
Вудс
16
МакКлин
7
Аллен
10
Инс
23
Афобе
9
Кркич
4-3-2-1
1
Камп
24
Педерсен
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
8
Кифтенбельд
20
Гарднер
34
Адамс
24
Хота
11
Мэхони
10
Юткевич
Остались в запасе
Сток Сити
Бирмингем Сити
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Сток Сити - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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