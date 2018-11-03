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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Мидлсбро
Сток Сити - Мидлсбро: обзор матча 03 ноября 2018
Сток Сити
03.11.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Мидлсбро
23'
Желтая карточка
А. Клэйтон
Желтая карточка
Р. Шоукросс
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Мидлсбро
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
17
Шоукросс
12
Эдвардс
5
Уилльямс
4
Мартинс-Инди
10
Инс
7
Аллен
5
Этебо
18
Вудс
23
Афобе
38
Бераино
4-1-3-2
12
Рэндольф
44
Флинт
23
Фрай
23
Батт
32
Фрэнд
17
Бешич
16
Хаусон
7
Клэйтон
19
Даунинг
9
Хагилл
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Сток Сити
Мидлсбро
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
16
Маркус Тавернье
ЛВ
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Сток Сити - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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