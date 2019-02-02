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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Сток Сити
Халл Сити - Сток Сити: обзор матча 02 февраля 2019
Халл Сити
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
44'
Д. Боуэн
64'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Сток Сити
Желтая карточка
Т. Кейн
90'
85'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
Д. Ирвин
82'
79'
Желтая карточка
О. Этебо
ГОЛ! 2:0!
К. Гросицки
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-3-2
1
Маршалл
2
Личай
3
Кингсли
6
Стюарт
34
Кейн
11
Гросицки
7
Хенриксен
36
Ирвин
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
4-4-2
1
Батлэнд
5
Уилльямс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
12
Эдвардс
6
Клукас
7
Аллен
5
Этебо
16
МакКлин
9
Кркич
19
Воукс
Остались в запасе
Халл Сити
Сток Сити
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Халл Сити - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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