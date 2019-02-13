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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Сток Сити
Уиган Атлетик - Сток Сити: обзор матча 13 февраля 2019
Уиган Атлетик
13.02.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Сток Сити
Желтая карточка
С. Морси
82'
61'
Желтая карточка
Р. Вудс
55'
Желтая карточка
М. Бауэр
28'
Желтая карточка
Д. Аллен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-3-1-1
32
Джонс
3
Нейсмит
22
Данкли
4
Кипр
14
Бирн
33
Джеймс
8
Морси
13
Пилкингтон
24
Якобс
11
Кларк
3-5-2
1
Батлэнд
12
Эдвардс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
18
Вудс
6
Клукас
7
Аллен
10
Инс
5
Этебо
23
Афобе
19
Воукс
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Сток Сити
19
Гейвин Мэсси
ПВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
19
Гейвин Мэсси
ПВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Уиган Атлетик - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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