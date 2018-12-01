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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Сток Сити
Рединг - Сток Сити: обзор матча 01 декабря 2018
Рединг
01.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
42'
М. МакНалти
90+4'
М. Барроу
48'
Б. Афобе
69'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Сток Сити
ГОЛ! 2:2!
М. Барроу
Пас отдал
Я. Мейте
90'
+4
Желтая карточка
Э. Идом
89'
69'
ГОЛ! 1:2!
Т. Инс
Пас отдал
Д. МакКлин
60'
Желтая карточка
Д. МакКлин
48'
ГОЛ! 1:1!
Б. Афобе
Пас отдал
С. Клукас
ГОЛ! 1:0!
М. МакНалти
42'
Желтая карточка
Л. Бакуна
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-3-2
31
Яаккола
17
Идом
2
Гантер
4
Илори
6
Блэкетт
8
Свифт
10
Бакуна
4
Риномхота
29
МакНалти
12
МакКлири
4-5-1
1
Батлэнд
15
Мартина
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
6
Клукас
10
Инс
7
Аллен
16
МакКлин
18
Вудс
23
Афобе
Остались в запасе
Рединг
Сток Сити
11
Джошуа Симс
ПВ
1
Вито Манноне
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
1
Вито Манноне
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Рединг - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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