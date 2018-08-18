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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Сток Сити
Престон - Сток Сити: обзор матча 18 августа 2018
Престон
18.08.2018, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
40'
П. Галлахер (П)
45+4'
Г. Берк
42'
Э. Питерс
61'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Сток Сити
90'
+1
Желтая карточка
П. Крауч
86'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
П. Галлахер
83'
Желтая карточка
Б. Пирсон
64'
61'
ГОЛ! 2:2!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Аллен
ГОЛ! 2:1!
Г. Берк
Пас отдал
К. Робинсон
45'
+4
42'
ГОЛ! 1:1!
Э. Питерс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Галлахер
40'
27'
Желтая карточка
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-3
1
Радд
14
Фишер
6
Дэвис
5
Кларк
16
Хьюз
12
Галлахер
8
Брауне
4
Пирсон
14
Нмеча
47
Робинсон
10
Берк
4-4-2
1
Батлэнд
17
Шоукросс
5
Уилльямс
12
Эдвардс
33
Питерс
24
Флетчер
7
Аллен
10
Инс
16
МакКлин
23
Афобе
38
Бераино
Остались в запасе
Престон
Сток Сити
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Престон - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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